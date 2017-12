14-Jähriger auf illegaler Drogenparty erwischt

Feiern bis der Arzt kommt oder in diesem Fall die Polizei. Eine Partygruppe (zwischen 32 und 14) veranstaltete in einem Mehrparteienhaus in Wien eine illegale Drogenparty.

Beamte der Polizeiinspektion Korneuburg erhielten einen Tipp über diese Feier. Gemeinsam mit Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich und des Einsatzkommandos Cobra stürmten sie die Wohnung. Bei der Hausdurchsuchung wurde eine geringe Menge an Suchtmittel, Suchtmittelutensilien, ein Reizgasspray, ein Klappmesser und eine verbotene Waffe (Teleskopschlagstock) aufgefunden und sichergestellt.

Die anwesenden Personen, ein 32-Jähriger aus 1190 Wien, eine 25-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn und ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg wurden bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.



(hot)