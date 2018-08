150.000 € Schaden! Traktor-Bande geschnappt

Seit Ende 2016 brach ein Trio aus Polen (29, 30, 32) in Sportanlagen in Ober- und dann Niederösterreich ein, arbeitete sich dabei von Westen nach Osten, kam auch beim SV Hollenburg (Krems) und in Sigmundsherberg (Horn) vorbei – mehr dazu hier und hier. Immer das Objekt der Begierde: Rasenmähertraktoren.

Die Tatorte



Allhaming (Linz-Land): nachts zum 14.10.2016

Zwettl an der Rodl (Urfahr-Umgebung): nachts zum 06.09.2017

St. Pölten-Spratzern: nachts zum 08.09.2017

St. Pölten-Hart: nachts zum 08.09.2017

St. Pölten-Ratzersdorf: nachts zum 08.09.2017

St. Pölten-Harland: nachts zum 08.09.2017

Sigmundsherberg (Horn): nachts zum 17.10.2017

Krems an der Donau: nachts zum 18.10.2017

Palt (Krems-Land): nachts zum 14.11.2017

Hollenburg (Krems-Stadt): am 28.11.2018,

Wolkersdorf (Mistelbach): nachts zum 29.11.2017

Wöllersdorf (Wr. Neustadt-Land):nachts zum 06.12.2017

Laxenburg (Mödling): nachts zum 16.02.2018

Vösendorf (Mödling): nachts zum 17.02.2018

Ziersdorf (Hollabrunn): nachts zum 30.03.2018

Mitterndorf an der Fischa (Baden): nachts zum 12.04.2018

"Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, koordinierten gemeinsam mit der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung aufgrund der Überörtlichkeit sowie der offensichtlichen Professionalität der Tätergruppe die Ermittlungen", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ am Montag.

Polizei beobachtete Einbrecher

16 Mal (Anm.: 16 Einbruchsdiebstähle konnten dem Trio bisher nachgewiesen werden) schlug die Traktor-Bande zu, davon 14 Mal in NÖ. Der hohe Schaden: 150.000 Euro!

Nachdem die Täter am 12. April auch in Mitterndorf an der Fischa (Baden) einen Rasenmähertraktor gestohlen hatten, erwischte sie die Polizei - und fand erdrückendes Beweismaterial: Das gestohlene Fahrzeug und 25 unterschiedliche Schlüssel zu weiteren Rasenmähertraktoren ebenso wie Fotos vom Diebesgut.

Die drei Polen sind teilgeständig und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)