Photovoltaik-Anlage um 16.000 € wurde gestohlen

Diebstahl in Loosdorf: Unbekannte hatten über Nacht die Photovoltaik-Anlage abgebaut und gestohlen, der Schaden ist groß.

„Es dürften Profis am Werk gewesen sein, der Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag“, so Firmenchef Thomas Spitzer zu „Heute“.

Anzeige bei der Polizei wurde erstattet, um Hinweise wird erbeten. Der Schaden macht rund 16.000 Euro aus. Die Anlage des Gartengestaltungs-Profis war erst vor drei Wochen installiert worden.

(wes)