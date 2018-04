160 Module aus Solar-Energiepark gestohlen

Mehr als drei Tonnen wog das Diebesgut, insgesamt 160 Module wurden in der Nacht auf Mittwoch aus dem Photovoltaik-Park der Wien-Energie in Guntramsdorf (Bez. Mödling) gestohlen. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die derzeit noch unbekannten Täter schafften es unbemerkt in das eingezäunte Gelände einzudringen. Laut "Kurier" sollen sie die Photovoltaik-Paneele in mühevoller Handarbeit abgeschraubt haben. Ein Paneel wiegt über 20 Kilogramm und ist 1,6 Meter lang.

Die Polizei ermittelt und sicherte am Mittwoch einige Spuren im Energie-Park. Es wird davon ausgegangen, dass die Kriminellen das Diebesgut in einem Lkw verfrachtet haben und am Schwarzmarkt verkaufen wollen.

(min)