17-Jährige fährt Burschen am Zebrastreifen nieder

Heftiger Unfall am Montag um 8 Uhr in Gloggnitz (Bez. Neunkirchen) auf der Höllental-Straße: Ein 17-Jährige übersah zwei Burschen am Zebrastreifen erfasste die beiden mit ihrem Auto.

Die beiden Fußgänger, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus dem Bezirk Wr. Neustadt, erlitten beim Unfall jeweils Verletzungen unbestimmten Grades.

Beim 17-Jährigen waren sie so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Krankenhaus Bruck an der Mur geflogen werden musste. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Wr. Neustadt gerbracht.

(min)