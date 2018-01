18,6 Grad in Wr. Neustadt: Jänner war viel zu warm

Die Durchschnittstemperaturen waren um über 4 Grad zu hoch in Niederösterreich im Jänner – in Oberndorf an der Melk sogar 4,7 Grad.

Den Höchstwert wurde am 29. Jänner in Wr. Neustadt mit 18,6 Grad gemessen, der kälteste Ort war in Gars am Kamp (minus 12 Grad am 22.1.).

Bemerkenswert für einen Jänner-Monat: Entlang des Donauraumes und im Weinviertel gab es heuer noch keinen einzigen Eistag (durchgehend frostig).

(wes)