18-Jähriger rettete Mann vor dem Ertrinken

Lebensrettung in Sitzenberg-Reidling (Tulln): Zwei Arbeiter waren gerade am Weg von ihrer Firma zu einem Termin, als sie einen Pensionisten mit dessen Rad beobachteten und dieser plötzlich über eine steile Böschung in den Reidlingbach stürzte.

Die beiden Arbeiter (18, 62) hielten ihr Fahrzeug an, der 18-jährige Thallerner Markus Andert stieg sofort zu dem im Wasser am Bauch liegenden Mann hinunter, zog ihn aus dem Bach.

"Es hätte schlimm ausgehen können. Der Mann hatte äußerlich aber keine Verletzungen erlitten, wir fuhren ihn zu seinem Zuhause", so der 18-Jährige.

Der 68-jährige Radfahrer soll kurz ohne Bewusstsein gewesen sein, kam rasch zu sich – dank dem raschen Einschreiten von Markus und seinem Kollegen Jan Wolancek.

Der Vorfall hatte sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ereignet.

(wes)