19-Jährige zockte Senior ab, stahl Ringe von toter Gattin

Vor Gericht in Korneuburg präsentierte sich am Mittwoch die junge Serbin als Engerl, war jedoch die letzten Jahre eher ein Bengerl: Im Sommer 2010 hatte sie einen Seniorenheimbewohner in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) kennengelernt. Der 84-Jährige vertraute der charmanten Serbin, sie nutzte das knallhart aus. Weil für sie als Ausländerin die dringenden Operationen in Österreich gar so teuer wären, bräuchte sie viel Bargeld. In nur wenigen Wochen übergab der gutgläubige Pensionist insgesamt 55.750 € an die damals 19-Jährige.

Umfrage Teilbedingte Haftstrafe für junge Betrügerin - was halten Sie davon? Viel zu milde das Urteil.

Etwas zu mild.

Das Urteil passt.

Ich erachte das Urteil als zu hart.

Total überzogen, viel zu hart.

(Bild: privat) (Bild: privat)

Und: Mit einer entfremdeten Schlüsselkarte drang sie ins Altenheim ein und stahl den Schmuck (Ringe, Ketten) der verstorbenen Gattin aus dem Zimmer des 84-Jährigen. Wert: immerhin 10.000 €.

Erst heuer gefasst

Fast wäre die Frau ihrer Strafe entkommen, tauchte unter (Anm.: lebte eine Zeit in Deutschland, zuletzt in Köln, dann tauchte sie in die Schweiz ab), wurde erst heuer in der Schweiz verhaftet (hat in der Zwischenzeit drei Verurteilungen in Deutschland).

Richter Franz Furtner verhängte über die heute 26-jährige Mutter zwei Kinder (Verteidiger Peter Philipp) eine 18-monatige teilbedingte Freiheitsstrafe, sechs Monate davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)