2.000 Euro Schaden! Diebe stahlen Frau Handtasche

Böse Überraschung für Elisabeth W. (Name geändert) in einem Supermarkt in Brunn (Mödling): Samstag kurz vor Ladenschluss griff die 55-Jährige zu einer Fleischtasse, plötzlich war ihre schwarze Handtasche, die sie am Einkaufswagerl hängen hatte, weg: „Das ging so schnell.“

Eine Frau und ein Mann eilten mit ihrer Tasche aus dem Geschäft – die Polizei ermittelt jetzt. Auch ob es sich womöglich um Serientäter handelt.

Der Schaden für Elisabeth W. ist mit rund 2.000 € groß: „Geldbörse, Wohnungs- und Autoschlüssel, den ich umprogrammieren muss, Gutscheine, ein fast neues Handy und meine Computer-Arbeitsbrille sind weg.“ Sie bittet um Hinweise an die Polizei.

(wes)