2 Radfahrer wollten Mann Tasche entreißen

Handtaschen-Raubversuch in Wiener Neustadt am Wochenende: Roland L. ging am Franz Reimspieß-Weg, zwei Radfahrer kamen ihm entgegen. Die beiden blieben stehen, nahmen Roland L. in die Mitte, einer quatschte den Wiener Neustädter an, der andere versuchte, Roland L. die Umhängetasche zu entreissen.

„Ich habe sofort meine Tasche festgehalten, die zwei Täter fuhren fluchend davon. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt Anzeige machen soll, ging dann doch zur Polizei“, so das Opfer.

Die gesuchten Männer sind cirka 18 bis 20 Jahre alt, haben dunkle Haare, südländischer Typ. "Ich würde die beiden Männer wieder erkennen", sagt Roland L. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.

