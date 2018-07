20 Anrufe bei Exekutive: Polizei löst Raveparty auf

„Turn up“ – um cirka 3 Uhr früh (dieses Wochenende) legten Dutzende Feierwütige in einer Schottergrube in Strass im Strassertale (Bezirk Krems-Land) los und gaben Vollgas.

In den Morgenstunden wurde die Musik lauter (professionelles Equiqment: Boxenwand in Lkw, Autos mit Top-Anlagen), zahlreiche Anrainer riefen bei der Polizei an, gegen 9 Uhr fuhren Beamte mit mehreren Streifenwagen zum Steinbruch. Die private Freeparty (eigentlich eine Geburtstagsfeier) wurde abrupt beendet, die Polizisten zwangen die Verantwortlichen die Musikanlage abzubauen.

Als DJ wurde ein 26-jähriger Wiener ausgeforscht, der meinte: „Ich habe den Auftrag bekommen, bei diesem Fest aufzulegen und nur das tat ich. Die Bewilligung der Veranstaltung war nicht meine Sache.“ Eine Bewilligung für die Feier im Steinbruch in Privatbesitz gab es nicht, daher setzte es einige Anzeigen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)