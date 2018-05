20 Pkw zerkratzt: Polizei schnappt drei Kinder

Unbekannte Täter hatten am 11. März in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr mit einem spitzen Gegenstand insgesamt 20 Fahrzeuge entlang der Wienerstraße im Ortsgebiet von Ebreichsdorf beschädigt.

Beamte der Polizeiinspektion Ebreichsdorf haben nach Zeugenbefragungen und Hinweisen drei Unmündige, alle im Bezirk Baden wohnhaft, als Verdächtige ausgeforscht.

Es wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt und an die Bezirkshauptmannschaft Baden erstattet werden.

Seit 2016 wurden in Ebreichsdorf fast 100 Pkws von unbekannten Tätern zerkratzt. Jetzt konnte die Polizei drei Volksschüler ausforschen, denen die letzte Serie von Vandalismus zugeordnet werden kann. Die drei im Alter von 9,10 und 11 Jahren waren am Sonntag dem 11. März 2018 in der Wiener Straße in Ebreichsdorf unterwegs.

Aus Langeweile haben die drei Schüler dort insgesamt 20 Autos, darunter auch Neuwagen, zerkratzt und beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 20.000 Euro. Für die anderen Vandalismus-Serien sollen die drei Kinder aber nicht in Frage kommen. Die Ermittlungen laufen aber noch.

(red)