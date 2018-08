201 km/h! Biker doppelt so schnell wie erlaubt geblitzt

Mit Höllentempo zog am Sonntag auf der B210 im Badner Stadtgebiet ein Motorrad an der Polizei vorbei. Eine Verfolgung wäre ein vollkommen sinnloses Unterfangen für die Beamten gewesen, war aber auch gar nicht nötig – der Biker kommt dennoch zum Handkuss, allerdings per Post.

Ein Polizist konnte ein schönes Foto mit dem Lasermessgerät vom Raser schießen – statt den erlaubten 100 km/h war der Motorradfahrer mit 201 km/h unterwegs. Auch das Taferl war gut zu erkennen, der Mann kommt aus dem Bezirk Wr. Neustadt. Weil die Anhaltung nicht möglich war, wurde der Lenker bei der Bezirkshauptmannschaft Baden angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)