22-Jähriger krachte mit Pkw frontal in Kapelle: tot

Zu einem tragischen Unfall wurden die Einsatzkräfte Donnerstag gegen sieben Uhr morgens in Großweikersdorf (Bezirk Tulln) gerufen: Ein Pkw-Lenker (22) dürfte die Kontrolle über sein Auto verloren haben und krachte frontal in eine am Straßenrand stehende Kapelle. Der Wagen prallte mit so einer immensen Wucht gegen den Beton, dass die gesamte Kapelle einstürzte.

Binnen kürzester Zeit waren die Rettungskräfte inklusive Feuerwehr vor Ort, für den 22-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Am Donnerstagnachmittag pilgerten bereits Freunde und Angehörige an die Unfallstelle, zündeten Gedenkkerzen an.

