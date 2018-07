230-PS-Motorboot hilft gegen Algenplage in Teich

Die Feuerwehr hilft, wo sie kann! Der Brühlteich bei Schwarzenau (Zwettl) kämpft mit einer massiven Algenplage, damit auch mit Sauerstoffnot für die Fische.

Eilig nahm der Bürgermeister Kontakt mit der Feuerwehr auf. Die Florianis aus Friedersbach hätten sich bereit erklärt, mit einer Motorzille anzurücken, der Aufwand wäre aber enorm gewesen.

So schnappte sich Schwarzenaus Kamerad Stefan Newald sein 230-PS-Motorboot, ließ es zu Wasser. Mit einigen Runden am See sollten sich bald Fische und auch die Badegäste wieder über eine tolle Wasserqualität freuen können. Echt top!

