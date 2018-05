29 Welpen aus illegalem Tiertransport suchen Heim

Sie sind noch so klein und mussten schon einiges durchmachen: Wie berichtet, wurde am 18. April 2018 ein Transporter bei Wolfsthal (Bruck) an der slowakischen Grenze von der Polizei gestoppt.

Umfrage Haben Sie Tiere? Ja, mehrere sogar.

Ja, ein Haustier habe ich.

Nein, das ist nichts für mich.

Nein, aber ich hätte gerne eines.

Ich weiß es nicht. / Dazu möchte ich mich nicht äußern.

Beim Öffnen der Hecktüre staunten die Exekutivbeamten nicht schlecht: 29 zuckersüße, erst vier bis fünf Wochen junge, bereits stark unterkühlte Hundewelpen, zusammengepfercht in kleinsten Schachteln waren in dem Transporter verladen. Die Tiere wurden umgehend beschlagnahmt und ins Tierheim in Bruck gebracht, wo sie seitdem aufgepäppelt werden.

Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FP) installierte sogar eine "SOKO Welpen", um der Tiermafia den Kampf anzusagen – "Heute" berichtete.

Start ins neue Leben

Für die kleinen Zwutschgerl, die seither das Tierheim Bruck auf den Kopf stellen, soll jetzt ein neues Leben beginnen: Die Tiere werden ab sofort vermittelt. "Es ist soweit! Die behördliche Situation ist geklärt und die Welpen sind dazu bereit, das Herz ihrer neuen Familien im Sturm zu erobern", verkündete das Tierheim-Team.

(nit)