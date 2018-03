Niederösterreich 08. März 2018 18:00; Akt: 08.03.2018 17:54 Print

3 Heime zu: SOKO-Bericht, Staatsanwalt eingeschaltet

Am Tag nach der Schließung von drei Heimen in NÖ rechtfertige Landesrat Franz Schnabl und die SOKO die Aktion, die TG und 70 Arbeitnehmer kritisierten und protestierten in St. Pölten.