3-Jährige und Mutter bei schwerem Unfall verletzt

Ein Feldhase zwang am Nachmittag vor dem Heiligen Abend eine junge Lenkerin (24) bei Groß-Schweinbarth (Bez. Mistelbach) zu einem Ausweichmanöver, am Kindersitz saß die 3-jährige Tochter. Die Frau verlor die Kontrolle über den Wagen, kam in den Straßengraben ab, wo sich das Auto überschlug.

Der Wagen blieb seitlich liegen, aus dem Motorraum stieg Rauch auf. Mutter und Kind wurden verletzt. Notarzthelikopter Christophorus 9, Rettung und die Feuerwehr rückten sofort aus.

Verletzte befreit

Vor Ort konnte zumindest leichte Entwarnung gegeben werden. Die beiden Verletzten waren bereits aus dem Auto befreit. Dieses brannte auch nicht, wie bei der Alarmierung angenommen, der Rauch kam vom verdampfenden Kühlwasser.

Die 3-Jährige und ihre Mutter wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Mistelbach gebracht, die Florianis schleppten das Wrack ab und machten sich dann wieder auf den Weg zurück zu ihren Familien.

(min)