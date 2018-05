3 Katzenbabys ausgesetzt: Eines tot, zwei gerettet

Ärger bei den Tierpflegern des Tierschutzvereins Region Amstetten: Seit kurzem kümmert man sich dort um zwei Babykatzen, die am Wegrand in Ybbs an der Donau gefunden wurden. Ursprünglich waren es drei Geschwister, das dritte musste sterben.

Die anderen beiden waren rund vier Tage alt, als sie gefunden wurden, waren stark unterkühlt und ausgetrocknet. Alles deutet darauf hin, dass die drei Kätzchen von Menschen dort ausgesetzt wurden.

Denn selbst wenn der Mutter etwas zugestoßen sein sollte, stellt sich die Frage, wie die Babys überhaupt dort hingekommen sind, wo sie gefunden wurden. "Warum sollte eine Katzenmutter ihre Babys am Wegrand ablegen?", so die rhetorische Frage der Tierschützer auf Facebook. Es könne sich jeder selbst darüber Gedanken machen.

(min)