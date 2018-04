Mutter vergisst 3 Monate altes Baby im Auto

Aufregung um ein vergessenes Baby in einem Pkw mitten im Zentrum von Schwechat (Bruck) am Wochenende: Gleich mehrere Passanten bemerkten einen drei Monate alten Säugling in einem geparkten Wagen.

Umfrage 30 Minuten Baby allein im Auto - was sagen Sie dazu? Eine Frechheit sowas.

Finde ich nicht OK, viel zu lange.

Naja, kurz alleine im Auto geht, aber halbe Stunde ist zu viel.

Was soll die Aufregung? Ich finde das OK

Nach und nach gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die Beamten rückten an, knapp bevor die Gesetzeshüter den Pkw aufbrechen wollten, hetzte die Mutter (25) herbei. „Ich war nur zehn Minuten weg“, meinte die junge Frau zu Passanten und Beamten. „Stimmt nicht, ich stehe hier schon eine halbe Stunde“, so ein Zeuge.

Die 25-Jährige aus dem Bezirk Mödling wurde angezeigt und eine Meldung ans Jugendamt wurde gemacht.

(Lie)