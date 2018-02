300 Wohnungen: FP-Kritik an Mega-Bauprojekt

In St. Andrä-Wördern (Bez. Tulln) ist ein riesiges Bauprojekt geplant. Der Sportplatz wird verlegt, bis zu 300 Wohnungen und ein neues Ortszentrum sollen an seiner Stelle in den nächsten zehn Jahren entstehen. Von den örtlichen Freiheitlichen hagelt es dafür Kritik.

„Dafür gibt es aber überhaupt keinen Bedarf. 50 Wohnungen würden vollkommen reichen. Es sollte die Bevölkerung dazu befragt werden. Viele stehen dem Projekt ablehnend skeptisch gegenüber“, kritisiert FP-Gemeinderat Markus Kolar. Der Blaue fürchtet eine Urbanisierung des ländlichen Raums.

Anders sieht das VP-Bürgermeister Maximilian Titz: „Mit 50 Wohnungen ist es lange nicht getan. Es wurden erst 12 Wohnungen ausgeschrieben, alleine da gab es 98 Bewerbungen. Das sagt eigentlich alles. Wir werden mit Anfragen überschüttet.“

Eine Volksbefragung sei keine Option.