33 Grad: Heute wärmster Tag des bisherigen Jahres?

32,7 Grad in Haag – das ist die Marke die es zu schlagen gilt. Ende Mai wurde dort der bisherige Temperaturrekord 2018 aufgezeichnet, heute wackelt er. "Wir erwarten für Montag Temperaturen um die 33 Grad, besonders im Bezirk Melk rund um Wieselburg ist es sehr wahrscheinlich, dass der bisherige Rekord geknackt wird", so Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes.

Während die Sonne zuletzt immer wieder schweren Unwettern weichen musste, sieht die Lage für den Montag in ganz NÖ derzeit stabil aus. Gewitter soll es, wenn überhaupt, nur sehr vereinzelt geben. Ansonsten regiert die Sonne.

Für alle die es gerne warm haben, heißt es am Montag also die Sonne so richtig genießen, denn laut Prognose kühlt es ab Dienstag wieder ab. Sollte der Hitze-Rekord heute also fallen, dürfte er für einige Zeit aktuell bleiben. Die aktuellen Prognosen findet ihr wie immer in unserem Wetter-Channel.

(min)