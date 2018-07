34 Coups geklärt: Süchtler-Bande ausgeforscht

Ermittlungserfolg für die Kriminalbeamten aus Gmünd: Insgesamt 34 Einbrüche konnte die Polizei jetzt klären, davon 23 in Kellerabteile, neun in Gartenhäuser einer Kleingartenanlage, einen in eine Sportanlage sowie in ein Geschäft.

Wie genau? Bereits im Dezember 2017 begann in Gmünd die Einbruchsserie in Mehrparteienhäuser, rasch konnte ein Verdächtiger ausgeforscht werden, die Kriminalbeamten hefteten sich an die Fersen des 31-jährigen Tomas Z. aus Tschechien. Und tatsächlich: Im Juni wurde der Mann auf frischer Tat nach einem Coup in ein Kellerabteil ertappt und festgenommen.

Diebesgut in Tschechien verhökert

Im Zuge der Erhebungen, die auch mit Hilfe der tschechischen Kollegen geführt wurden, kamen die Polizisten schließlich auch seinen fünf Komplizen auf die Spur.

Die Bande hatte vorwiegend Fahrräder, Sportartikel und Werkzeug gestohlen, das Diebesgut nach Tschechien transportiert und sofort verhökert, um deren Lebensunterhalt sowie Suchtmittel-Käufe zu finanzieren. Der Gesamtschaden beträgt 35.100 Euro.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)