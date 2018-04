35-jähriger Forstarbeiter stirbt bei Absturz

Tragödie bei Holzschlägerungsarbeiten im Karntal in Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land) am Donnerstag: Ein Forstarbeiter dürfte bei Arbeiten auf einem Berghang ausgerutscht sein, der 35-Jährige stürzte ab und kam in einer steilen Felsrinne zum Liegen.

Lange Wiederbelebungsmaßnahmen

Das Team des Samariterbundes war schnellstmöglich vor Ort, startete bei Erreichen des Verunfallten gemeinsam mit der Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 15" aus Ybbsitz umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch die Verletzungen des 35-Jährigen waren zu schwer: Der Mann starb beim Absturz. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

Polizei-Heli barg Toten per Tau

Die Bergung des Mannes gestaltete sich für die Einsatzkräfte äußerst schwierig: Feuerwehr, Bergrettung und Alpinpolizei trugen den 35-Jährigen händisch aus dem steilen Gelände in einen weniger gefährlichen Bereich, bevor der ebenfalls alarmierte Polizei-Hubschrauber den Arbeiter schließlich per Tau barg.

