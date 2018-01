38 Heimbewohner: Kaum noch Chance auf Verbleib

Weiterhin Sorgen und Debatten um den Verein Morgenstern in Markt Piesting (Wr. Neustadt): 20 Mitarbeiter wurden bereits gekündigt, 20 Angestellte erwarten die Kündigung, an die 40 psychisch labile Bewohner müssen in andere Heime umziehen.



Wie berichtet wird der Vertrag zwischen Verein und Land NÖ (Anm.: GS5-Vertragsteil ist betroffen) im März aufgelöst. Helga Krismer (Grüne), der Verein rund um Renate Goldmann, Experten, Betroffene und Vertreter des Landes führten jetzt eine Podiumsdiskussion durch. Ein Bewohner: „Wenn ich wirklich raus muss, kette ich mich an. Denn nirgendswo werde ich jemals wieder so glücklich sein.“

Umfrage Verein Morgenstern - was sagen Sie zur aktuellen Situation? Bitte lasst die armen Bewohner doch dort.

Das Land NÖ ist gefordert, für jeden Einzelnen eine gute Lösung zu finden.

Das ist nun mal so und fertig.

Ich weiß es nicht.

Eine junge Frau, die seit Frühjahr 2017 bei Verein Morgenstern ist, meinte: "Davor war ich in einem Heim im Bezirk Baden, wurde acht Mal missbraucht, ich habe mich ständig geritzt. Hier geht es mir jetzt gut und jetzt muss ich raus." Helga Krismer (Grüne) hat nocheinmal einen Brief an die zuständige Landesrätin Barbara Schwarz geschickt - die Erfolgsaussichten sind gering. Obwohl: Sogar VP-Bürgermeister aus den umliegenden Orten setzen sich für den Verbleib der Bewohner ein.

