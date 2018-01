4 Mäusebussarde starben an Gift - Hund gerettet

Beim Gassigehen am Kamp in Grafenegg (Bezirk Krems) blieb der Hund eines 35-Jährigen stehen, schnüffelte und schleckte an einem Fleischbrocken. Der Vierbeiner zeigte in der Folge Vergiftungserscheinungen, sein Herrchen brachte den Hund zum Tierarzt.

Der arme Vierbeiner konnte gerettet werden, der 35-Jährige ging noch mal zur Stelle mit dem Giftköder, durchsuchte das umliegende Gebiet und fand noch einen weiteren Köder sowie vier tote Mäusebussarde. Der Mann erstattete Anzeige bei der Exekutive, das Fleisch wurde an die Veterinärmedizinische Uni geschickt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen unbekannte Täter. Auch "Birdlife" wurde über den Fund informiert.

(Lie)