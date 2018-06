40.000 Küken tot: Ursache des Brandes jetzt geklärt

40.000 Küken im Flammenmeer ums Leben gekommen, rund 4 Millionen Euro Schaden – "Heute" berichtete. Jetzt konnte geklärt werden, was den Großbrand am Dienstag in Schwarzau am Steinfeld verursacht hatte.

Laut den Brandermittlern der Polizei ist ein technischer Defekt Schuld. Im Bereich der Futteranlage brach das Feuer aus, breitete sich von der Maschine ausgehend über das Futter schnell auf den gesamten Stall aus. 27 Feuerwehren konnten den Großbrand schließlich löschen.

(min)