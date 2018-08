45-Jähriger stürzte ab: Per Helikopter in Schockraum

Notartzhubschrauber, Sanitäter und Notarzt in Perchtoldsdorf am Mittwoch: Ein Arbeiter (45) war rund drei Meter in die Tiefe gestürzt, knallte am Asphalt auf.

Der Mann wurde schwer verletzt, wurde vom Notfallmediziner erstversorgt und dann mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen. Sein Zustand ist ernst - er kam direkt in den Schockraum.

(Lie)