5-Jährige stürzt auf Piste: Per Helikopter ins Spital

Abseits des FIS Snowboard-Weltcups in Lackenhof passierten am Freitagnachmittag zwei schwere Ski-Unfälle: Zuerst verunfallte ein Schifahrer (40). Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Mann per Christophorus 15 ins Krankenhaus Amstetten geflogen.

Kaum mit dem Einsatz fertig, musste die C15-Crew wieder abheben. Dieses Mal war eine 5-Jährige gestürzt - die kleine Wintersportlerin blieb schwer verletzt liegen. Nach notärztlicher Versorgung wurde das Mädchen ebenfalls ins Spital Amstetten geflogen.



(Lie)