5x2 Karten für "The Mentalist" zu gewinnen

"Wie kann das sein?" In den letzten Jahren hat die Mentalmagie die Showbühne erobert. Einer der bekanntesten Künstler im deutschsprachigen Raum ist Manuel "The Mentalist" Horeth. Derzeit tourt er mit seiner Show "Mythos. Der Flügelschlag eines Schmetterlings" durch Österreich und verzaubert die Zuschauer.

Am Freitag, den 20. April, macht der Mentalmagier Halt in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg.

"Heute Niederösterreich" verlost 5x2 Tickets für die Show, im Anschluss können sich die Gewinner auch ein signiertes Buch des "Mentalist" abholen.

Was musst du tun, um mitzuspielen?

Einfach auf der Facebook-Seite von "Heute Niederösterreich" vorbeischauen und mitmachen!

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(nit)