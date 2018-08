Niederösterreich 23. August 2018 09:53; Akt: 23.08.2018 10:01 Print

6 Einbrüche: Täter schoben Beute mit Scheibtruhe weg

Dreiste Einbruchsserie in Grametten (Gmünd): Unbekannte Täter brachen in sechs Hütten, Garagen, Häuschen ein, stahlen Werkzeug, schoben die Beute per Scheibtruhe über die Grenze.