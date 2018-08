60 Jahre Ehe: Erika und Franz feiern "Diamantene"

In einer Zeit, in der in Österreich über 40 Prozent aller Ehen wieder geschieden werden, immer etwas Besonderes: Eine Diamantene Hochzeit. Erika (79) und Franz (85) Rein aus Baden (NÖ) feierten ihre jetzt und sind nach 60 Jahren immer noch glücklich verheiratet.

Gesehen haben sich die beiden zum ersten Mal vor 64 Jahren im Stadionbad in Wien, rund ein Jahr danach nahm Franz sein Herz in die Hand und bat seine Erika um ein Treffen, weitere drei Jahre später wurde 1958 läuteten auch schon die Hochzeitsglocken.

Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und mittlerweile auch schon eine Enkelin. Beide sind noch fit und freuen sich schon auf die "Eiserne Hochzeit". "Die 65 Jahre Ehe schaffen wir beide dann hoffentlich auch noch", sagt Erika gegenüber "Heute" und outet sich im Gespräch auch gleich als Leserin. Wir gratulieren!

(min)