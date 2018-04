60 Mio. Euro an Zinsen fließen zurück an Häuslbauer

Was können Betroffene tun? "Heute"-Leser Walter P. hat für seinen 150.000-Euro-Kredit bereits 900 Euro Rückzahlung erhalten – viele aber warten noch auf ihr Geld.

In Niederösterreich geht es geschätzt um 60 bis 70 Millionen Euro, die an die Häuslbauer zurücküberwiesen werden sollten. Die Banken hatten nach mehreren Gerichtsurteilen zugesagt, die Zinsen, die ins Negative gerutscht waren, an die Kreditnehmer weiterzugeben.

Nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ rät AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser, bei laufenden Krediten auf dem Kreditkonto zu prüfen, ob eine Gutschrift erfolgt ist: „Ist das nicht der Fall, helfen die Expertinnen und Experten der Konsumentenberatung unseren Mitgliedern gerne weiter.“



Die AK Niederösterreich Konsumentenberatung ist erreichbar unter der Telefonnumer: 05 7171-23 000



