79-Jähriger stürzte mit Porsche in den Bach

Gegen 8 Uhr kam es am heutigen Montag im Gemeindegebiet von Nasswald (Neunkirchen) zu einem Verkehrsunfall. Ein 79 jähriger Lenker kam aus noch unbekannter Ursache mit seinem Porsche in „Hinternasswald“ von der Fahrbahn ab, touchierte ein Brückengeländer und schlitterte in Folge über eine Böschung in den dort befindlichen Bach.

Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Da das Fahrzeug rund 14 Meter von der befestigten Strasse entfernt stand, entschied der Einsatzleiter der örtlich zuständigen Feuerwehr Nasswald, das Kranfahrzeug der Feuerwehr Seebenstein nachzualarmieren, um die Bergung ohne weiteren Schaden durchführen zu können.

Nach Eintreffen der Feuerwehr Seebenstein in Nasswald wurde der Porsche mittels Kran aus dem Bach gehoben und in weiterer Folge von einem Abschleppdienst weggebracht. Der Einsatz konnte gegen 11:45 Uhr beendet werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte sie auch interessieren:

(red)