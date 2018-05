80 Jahre-Linde soll für Schulzubau weichen

Eine 80 Jahre alte Linde soll demnächst wegen eines unterirdischen Zubaus zur Musikschule gefällt werden, zeigen sich die Grünen in Deutsch-Wagram besorgt.

"Linden können bis zu 1000 Jahre alt werden. Um den Wert dieses wunderschönen Baumes noch einmal bewusst zu machen, luden die Grünen am Samstagvormittag zu einem letzten Morgenmahl unter der Linde im Musikschulgarten ein", heißt es in einer Aussendung.

„Der Garten der Musikschule wird in unserer Generation nicht mehr so beschattet und gemütlich sein, wie er jetzt ist“, sagt Bettina Bergauer von den Grünen. „Die Musikschule macht sehr gute Arbeit und es ist schön, wenn sie so gut ausgelastet ist, dass sie mehr Räumlichkeiten braucht, aber ein unterirdischer Zubau zerstört den Garten und ist obendrein sehr teuer. Man hätte auch in dem neuen Haus, das gegenüber gebaut wird, Räume dafür vorsehen können und nicht den weit und breit prächtigsten Baum am Marktplatz dafür opfern müssen.“

„Die Zerstörung der Natur und die Bodenversiegelung schreitet Stück für Stück voran. Umwelt und Natur sind unsere Lebensgrundlage! Damit müssen wir sorgsam umgehen“, so Bergauer enttäuscht.

(red)