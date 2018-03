82-Jähriger wollte helfen: Dieb stahl ihm 85 Euro

Niederträchtige Tat in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land): Ein Rentner war in der knapp 1.000-Seelen-Gemeinde gerade spazieren, als ihn am Florianiplatz ein Mann fragte: „Können Sie mir bitte wechseln?“

Der gutgläubige und hilfsbereite Rentner holte sein Geldbörsel hervor, wollte dem Unbekannten wechseln. Der Mann griff blitzschnell zu, fischte 85 Euro aus dem Börsel und rannte davon und stieg dann in ein dunkles Auto zu, das Duo brauste davon.

Der arme Rentner konnte nur noch Anzeige bei der Exekutive erstatten.

(Lie)