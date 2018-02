83-Jährige fuhr durch Zaun gegen Hausmauer

Ungewöhnliche Fahrzeugbergung am Dienstagnachmittag für die

Stadtfeuerwehr Neunkirchen: Eine 8- jährige Lenkerin fuhr auf einem Parkplatz aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnhaussiedlung im Stadtgebiet rückwärts mit ihrem Auto über eine Abgrenzung, stieß gegen einen Zaun und in dann gegen eine Hausmauer.

Mittels Kran musste die Feuerwehr den Wagen zurück auf den Parkplatz heben und gesichert abestellen. Verletzt wurde niemand.

(min)