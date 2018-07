9 Kilo Heroin nach NÖ: Je 5 Jahre Haft für zwei Dealer

Mit ihren dreisten Lügengeschichten sorgten ein Mann aus Pakistan (30) und ein Spanier (49) am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg für staunende Gesichter.

Verfahrenshilfe: Nicole Feucht (Bild: mph) Verfahrenshilfe: Nicole Feucht (Bild: mph)

Der 30-jährige Rollstuhlfahrer hatte im Februar neun Kilo Heroin von Kairo nach Schwechat gebracht. Die heiße Ware sollte in einem Motel einem Spanier übergeben werden. Der Pakistani wurde sofort verhaftet, die Polizei wartete dann im Motel - der arbeitslose Spanier kam pünklich, wurde auch festgenommen.

Nur der Spanier stritt alles ab: Er habe mit Drogen nichts am Hut, wäre nur in Wien, um zu testen, ob die Stadt für die Geburtstagsfeier seiner Tochter geeignet wäre. Der Pakistani kannte das Rauschgift natürlich auch nicht – er hätte in Wien eine Wunder-OP, damit er keinen Rollstuhl mehr brauche.



Haftstrafen

„Woran leiden Sie eigentlich?“, wollte die Richterin wissen. „Irgendwas im Kopf, mehr weiß ich nicht“, so der Pakistani. Die Urteile: Je fünf Jahre Haft. Der Pakistani nahm das Urteil an, der Spanier war empört, ließ Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmelden. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

(Lie)