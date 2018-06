A4-Stau: Menschen mit Koffern zu Fuß zum Airport

Auf der A4, der Ostautobahn in Fahrtrichtung Ungarn, kam es am Mittwochvormittag zu an der Landesgrenze Wien/Niederösterreich und Fischamend zu einem Unfall, an dem auch ein Tanklastwagen beteiligt war, aus dem Stickstoff austrat. Die Autobahn wurde gesperrt. Laut ÖAMTC dauert die Sperre noch bis 13 Uhr an.

Auf Autobahnkameras der Asfinag war zu sehen, wie entnervte Autofahrer mitten auf der Autobahn ausstiegen.

Manche packten kurzerhand ihre Koffer und gingen zu Fuß weiter Richtung Flughafen, um ihre Flüge rechtzeitig zu bekommen.

Der mit Stickstoff beladene Lastwagen sei inzwischen abgedichtet und werde abgeschleppt, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Die Holzladung eines weiteren, beteiligten Lkw müsse allerdings umgeladen werden. Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla bezeichnete den Staus als "enorm".

