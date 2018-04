ASV Spielball der Politik: Obmann droht mit Aus

Zwei Jahre vor dem 100-jährigen Vereinsjubiläum hängt der Haussegen in Vösendorf (Bezirk Mödling) schief. Die Vereinsführung des ASV Vösendorf sieht sich immer mehr als Spielball der Politik, ist doch die Gemeinde der Hauptsponsor des Vereines in der 2. NÖ Landesliga.

Der Hauptkritikpunkt: Subventionszusagen würden nicht eingehalten. „Egal ob Rot, Schwarz, Blau, Grün, Bürgerliste – eine Fraktion oder mehrere legen sich seit der Gemeinderats-Wahl 2015 immer quer“, so Obmann Harald Zeller.

Zeller schrieb jetzt einen mehrseitigen Brief an die Gemeinde, wo er mehrere Punkte festhält und auch wörtlich schreibt: „Bei einer ablehnenden Haltung steht die derzeitige Führungsmannschaft dann nicht mehr zur Verfügung.“ Es soll nun Gespräche geben, Zeller erwartet dabei klare An- und Aussagen.

