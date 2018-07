Ab 1. Oktober: Strom und Gas werden teurer

Für einen Haushaltskunden mit einem Jahres-Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden wird der Gesamtpreis um fünf bis sechs Prozent steigen, hieß es aus der EnergieAllianzAustria - Wiener Energie, EVN und Energie Burgenland. Für einen Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh betrage die Preiserhöhung (inklusive Netzkosten, Steuern und Abgaben) laut "ORF NÖ" zwei bis drei Prozent.

Die Strom- und Gasrechnung besteht aus 3 Teilen: Dem reinen Energiepreis, den standortabhängigen Netzgebühren sowie Steuern und Abgaben.

In NÖ knapp 3 Euro mehr

EVN-Kunden mit einem Jahresstromverbrauch von 3.500 kWh zahlen ab Oktober 2018 um 2,91 Euro pro Monat mehr, heißt es aus dem Unternehmen. Für Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh werden Mehrkosten mit 2,31 Euro im Monat genannt.

„Die Gründe für die Preisanpassung liegen in den gestiegenen Beschaffungspreisen an den europäischen Energiemärkten für Strom und Erdgas sowie in der Trennung der gemeinsamen Strompreiszone mit Deutschland ab 1. Oktober“, so die EAA am Dienstag in einer Pressemitteilung. In den Heimmärkten der EAA seien die Strom- und Gaspreise seit 2012 zehnmal in Folge gesenkt worden. Alleine in Wien werden rund 1 Million Kunden betroffen sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)