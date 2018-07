Ab sofort schärfere Regeln fürs Schächten in NÖ

Die Debatte um das Schächten beherrschte in den letzten Wochen die nö. Politik: FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl hatte das Thema angesprochen, eine genaue Prüfung angekündigt und sorgte mit Vorschlägen wie der Registrierung von Abnehmern für Wirbel.

Der Aufschrei der israelitischen Kultusgemeinde ließ nicht lange auf sich warten. Waldhäusl betonte indes, dass es ihm nicht um Religionen, sondern vorwiegend um das Tierleid gehe. In vereinzelten Fällen würde das Tierschutzgesetz vom Grundrecht der Religionsfreiheit nämlich ausgehebelt.

Mit sofortiger Wirkung aufgehoben

Und am Freitag war es so weit: Die Landesregierung hob die Vorgängerregelung mit sofortiger Wirkung auf. Es wird nun massiv verschärft.

"Es handelt sich um ein besonders sensibles Thema. Und mit der heutigen Klarstellung an die Behörden ist auch eine daran angepasste Vorgehensweise gesichert. Es muss besondere Voraussetzungen für das Schächten geben. Eine Registrierung einzelner Abnehmer wird es in Niederösterreich aber sicher nicht geben", erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Keine Schächt-Exporte mehr

FP-Landesrat Waldhäusl zeigt sich zufrieden: "Für mich ist wichtig, dass das Schächten aus Tierschutzgründen im Land so weit wie möglich zurückgedrängt wird. Ich möchte auch keine ‚Schächtexporte’ (Anm.: in andere Bundesländer). Dazu braucht es strenge Kontrollen und die Behörden müssen die Möglichkeit haben, in Verdachtsfällen weitere Ermittlungen zu führen. Wir haben damit gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Entscheidung mit Hausverstand getroffen."

(nit)