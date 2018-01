Taxi crasht Wartezimmer von Spital: 8 leicht verletzt

In Horn ist am Dienstagvormittag wie berichtet ein Auto in den Warteraum der Unfallambulanz des Landesklinikums gekracht. Bisher ging man davon aus, dass es keine Opfer gab, jetzt heißt es laut Polizeiangaben, dass der Verkehrsunfall acht Leichtverletzte gefordert hat. Als Ursache gilt eine Fehlbedienung der Automatik, die Untersuchungen laufen.

Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 84-Jährige. In dem Mercedes befanden sich noch zwei weitere Personen.

Im Warteraum der Unfallambulanz in Horn hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nach Krankenhausangaben "sehr viele Patienten" aufgehalten, so Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding. "Ein Glück, dass nicht mehr passiert ist".

(red)