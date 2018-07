Achtung! Hitzegefahr ab heute in Teilen von NÖ

Die Ärztekammer gab eine Warnung wegen der hohen Temperaturen in einigen Bezirken in Niederösterreich aus. Vor allem im südlichen NÖ im Raum Wr. Neustadt und in der Region um St. Pölten ist ab heute, 31. 7., mit starker Hitzebelastung zu rechnen.

Landesrätin Königsberger-Ludwig (SP) (Bild: Herbert Käfer) Landesrätin Königsberger-Ludwig (SP) (Bild: Herbert Käfer)

Für Teile Niederösterreichs spricht derzeit auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Hitzewarnung aus. Erstmals in diesem Jahr kommt somit auch das „Hitze-Warntool“ des Landes NÖ zum Einsatz, das Warnungen vor Hitzewellen an Krankenhäuser, Altersheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, Freiwilligen- und Blaulichtorganisationen und die Ärztekammer weiterleitet.

„Speziell für Personen mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, ältere Menschen, Säuglinge und Kleinkinder ist Hitze als Gefahr nicht zu unterschätzen, besonders wenn es sich um längere Hitzeperioden handelt“, betont NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Die Zahl der Hitzetage habe sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt, in einigen Regionen sogar verdreifacht. Neben Vorkehrungen wie ausreichender Flüssigkeitszufuhr, leichter Kost, luftiger Kleidung, der Vermeidung von schwerer Arbeit oder körperlicher Betätigung im Freien sowie einer Dosierungsänderung in der Medikation sei auch der Aufenthalt vor allem zur Mittagszeit im Schatten zu empfehlen, so Königsberger-Ludwig: „Eine Hitzewelle darf keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Vorbeugende Maßnahmen dagegen sind absolut unerlässlich.“

(wes)