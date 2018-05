Achtung Lenker: Im Mai besonders viele Unfälle

Der Mai begann mit dem schrecklichen Todes-Drama in Kirnberg an der Mank ("Heute" berichtete) äußerst traurig, ein 44-Jähriger starb. Bereits 28 Menschen kamen seit Jahresbeginn in Niederösterreich bei Verkehrsunfällen ums Leben, berichtet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Christian Gratzer (VCÖ) (Bild: privat) Christian Gratzer (VCÖ) (Bild: privat) Zahl der Verkehrsunfälle im Mai (in Klammer Durchschnitt Monate Jänner bis April)



Mai 2017: 683 Unfälle (434)

Mai 2016: 695 (467)

Mai 2015: 651 (476)

Mai 2014: 714 (483)

Mai 2013: 630 (491)

Durchschnitt: 675 (470)

Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2018





Anzahl Verletzte im Mai (in Klammer Durchschnitt der Monate Jänner bis April)



Mai 2017: 847 verletzte Personen (551 Verletzte)

Mai 2016: 870 (574)

Mai 2015: 815 (623)

Mai 2014: 858 (613)

Mai 2013: 773 (612)

Durchschnitt: 833 (595)

Quelle: Statistik Austria, VCÖ 2018



Verkehrstote im Mai (in Klammer Durchschnitt Jänner bis April)



Mai 2017: 12 Verkehrstote (7 Verkehrstote pro Monat)

Mai 2016: 8 (7)

Mai 2015: 14 (8)

Mai 2014: 13 (11)

Mai 2013: 11 (8)

Durchschnitt: 12 (8)

Und jetzt steht mit dem Mai der erste der besonders unfallträchtigen Monate bevor. Eine VCÖ-Analyse zeigt, dass in den vergangenen fünf Jahren im Mai um 44 Prozent mehr Verkehrsunfälle passierten und 41 Prozent mehr Verkehrstote zu beklagen waren als im Monatsschnitt von Jänner bis April. Zwölf Todesopfer und 847 Verletzte - das war die traurige Bilanz der Verkehrsunfälle in NÖ alleine im Mai 2017.

VCÖ über Ursachen

"Der Mai weist auch deshalb einen so hohen Blutzoll auf, weil deutlich mehr Motorradfahrer unterwegs sind und in Niederösterreich zahlreiche beliebte Motorradstrecken sind. Und natürlich nimmt auch der Ausflugsverkehr zu", weiß VCÖ-Experte Christian Gratzer.

Hauptursachen: Unachtsamkeit, Ablenkung und zu hohes Tempo. Der VCÖ fordert daher wiederholt einen Ausbau der Bus- und Bahnstrecken. Die exakten Zahlen finden Sie in der Infobox.

