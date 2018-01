Afghane gegen Somalier: 4 Verletzte in St. Pölten

Ein Streit forderte in der Nacht auf Donnerstag in St. Pölten vier Verletzte: In einem Mehrparteienhaus am Schießstattring war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Afghanen (22) und einem Somalier (20) gekommen. In der Folge flogen in der privaten Asylunterkunft die Fäuste, zwei weitere Somalier mischten sich in die Schlägerei ein. Erst ein größeres Polizeiaufgebot konnte die Streithansln trennen.



Anzeigen und Betretungsverbot

Die blutige Bilanz: Platzwunden, Fingerbruch, Armfraktur, Prellungen – vier Verletzte. Sanitäter versorgten die Verletzten, es gab mehrere Anzeigen sowie ein Betretungsverbot für den 20-Jährigen und den 22-Jährigen.

