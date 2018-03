Aggressive Bettler in Korneuburg unterwegs

Bettler, die Menschen auf der Straße ansprechen, ihnen nachgehen oder sogar an der Haustür klingeln sind ein Problem, das derzeit die Korneuburger Bürger nervt.

Immer wieder kam es in den letzten Wochen zu Beschwerden aufgrund von Aggressivität und Aufdringlichkeit von in der City bettelnden Menschen, die ein Nein nicht akzeptieren.

Tipps der Polizei zur Prävention

Die Polizei gibt im Rahmen der Aktion "Gemeinsam Sicher in Korneuburg" nun Tipps, wie man sich in solchen Fällen richtig verhält: Zum Einen sollten die Geldbörse sowie andere Wertgegenstände dicht am Körper getragen werden. "Sollte die bettelnde Person in irgendeiner Form aggressiv werden, empfiehlt es sich, andere Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen und die Polizei unter der Nummer 133 zu rufen", so die Exekutive.

Weiters wird dazu geraten, Geschäfte zu betreten, da Bettler dorthin meist nicht folgen. Auch Zivilcourage kann helfen: Einfach hingehen und fragen, was los ist, trage manchmal ebenfalls dazu bei, die Situation zu entschärfen.

Weiters sollten die Personen keineswegs ins eigene Haus gelassen werden, wenn sie an der Türklingel läuten. "Sollte sich ein Fremder nach Nachbarn erkundigen, geben Sie keinerlei Auskunft", heißt es von der Polizei. Grund für die Vorsichtsmaßnahme sind vermehrte Dämmerungseinbrüche in den letzten Monaten in Korneuburg.

(nit)