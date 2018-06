Air Race: 50.000 Besucher in Wr. Neustadt erwartet

Das Red Bull Air Race kehrt nach Österreich zurück und soll vor allem auch positive wirtschaftliche Auswirkungen auf Niederösterreich haben. Am 15. und 16. September 2018 wird das Gelände des Militärflugplatzes in Wiener Neustadt Gastgeber für das Flugspektakel. Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und Bürgermeister Klaus Schneeberger schauten sich die Veranstaltung in Budapest an und gaben einen Ausblick auf wirtschaftliche sowie touristische Effekte für die eigene Region.

"Das Red Bull Air Race passt auch perfekt in den Eventkalender, mobilisiert zigtausende Besucher und schafft allein durch den Tross der Weltmeisterschafts- und Organisationsteams tausende Übernachtungen in und um Wiener Neustadt. Nicht zu vergessen sind die Bilder, die weltweit ausgestrahlt werden und damit die Region für potentielle Gäste bekannter machen", so Bohuslav.

"Vor allem aber ist das diesjährige Red Bull Air Race der perfekte Vorbote der Landesausstellung 2019 unter dem Motto 'Welt in Bewegung', die insbesondere auch die Luftfahrtgeschichte unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen wird", sagt Bürgermeister Schneeberger.

50.000 Besucher

Für die Stadt Wiener Neustadt ist diese Veranstaltung mit bis zu 50.000 Besuchern ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Alleine das Team des Veranstalters und von Red Bull Air Race hat bereits rund 4.000 Nächtigungen in der Region gebucht,

"Gleichzeitig stellt das Red Bull Air Race einen enormen Werbewert und Imagefaktor für die Stadt dar. Es erreicht pro Stopp ein begeistertes TV-Publikum in über 170 Ländern und zählt auf seinen digitalen Kanälen mehr als 300 Millionen Fan-Kontakte in jeder Saison. Wiener Neustadt steht dabei im Mittelpunkt!", so Schneeberger.

Für die Durchführung des Red Bull Air Race werden in der Region bzw. in Niederösterreich zudem auch die unterschiedlichsten Leistungen von Drittfirmen zugekauft, beispielsweise Technik, Zeltbau oder auch Catering-Leistungen. Lokalen Unternehmen und Produzenten werden von den Veranstaltern auch spezielle Möglichkeiten geboten, um sich an den Veranstaltungstagen vor Ort direkt im Zuschauerbereich präsentieren zu können.

Günstige Early Bird-Tickets für das Event sind noch bis Ende Juni erhältlich – auf oeticket.com, redbullairrace.com sowie in allen Banken und Trafiken.



(min)