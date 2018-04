Airport-Drama: Ärztin rettet Mann nach Infarkt

Dramatische Lebensrettung am Flughafen Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Freitagnachmittag: Ein 60jähriger sackte kurz vor dem Abflug zusammen.

Eine Mailänder Ärztin war beim Zusammenbruch des Mannes unmittelbar neben ihm und startete sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Flughafen-Notarztteam setzte die Reanimation fort. Der Mann wurde schließlich erfolgreich wiederbelebt. Er wurde dann mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Wiener AKH geflogen.

Erst am Mittwochabend war es nach einem Herzinfarkt zu einem spektakulären Unfall gekommen – ein Rentner raste in ein Parkhaus am Flughafen.

(Lie)