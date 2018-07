Airport-Unfall: Arbeiter schwer am Rücken verletzt

Die Männer im Alter von 37 und 51 Jahren wurden nach Polizeiangaben von Notarzthubschraubern in das UKH Meidling und in das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus nach Wien geflogen.

Ein dritter Arbeiter erlitt Frakturen am linken Bein. Er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Alle Opfer stammen aus Wien, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit.

Drei Mitarbeiter einer laut Flughafen Fremdfirma hatten Montagearbeiten an einer Außenfassade im Bereich des Busgates D69 durchgeführt. Dabei dürfte sich aus vorerst ungeklärter Ursache das mobile Baugerüst aus der Verankerung gelöst und entlang einer Glasfassade längsseitig verschoben haben. Die Arbeiter stürzten aus fünf bis sechs Metern auf den Asphalt ("Heute" berichtete).

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat für Luftwege wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg Anzeige erstattet, so die Polizei.

(red)